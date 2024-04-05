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Gündem
AA 05.04.2024 18:42

Bayramda 65 bin 600 personel trafik denetimi yapacak

Bakan Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yola çıkacaklara uyarılarda bulundu. Yerlikaya, 65 bin 600 personelin trafik denetimlerinde görev alacağını belirterek, "Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Aklımızdan çıkarmayalım, hayatla yarışılmaz" dedi.

Bayramda 65 bin 600 personel trafik denetimi yapacak
[Fotograf: AA]

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin yarın başlayacağını, binlerce vatandaşın ailesi ve yakınlarına kavuşacağı için heyecan yaşadığını belirtti.

Yola çıkacakların trafik kurallarına uyması gerektiğini ifade eden Yerlikaya, "Trafik kurallarına lütfen harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim." ifadelerini kullandı.

"Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil"

Geride kalan 5 yılda Ramazan Bayramı tatillerinde meydana gelen kazalarda 514 kişinin öldüğünü, 26 bin 667 kişinin yaralandığını aktaran Yerlikaya, bayram süresince alınacak trafik tedbirlerine ilişkin ise şunları kaydetti:

"Bayram süresince trafik tedbirleri kapsamında, 46 bin 700'ü polis, 18 bin 900'ü jandarma olmak üzere 65 bin 600 personel, şehir içi, şehirlerarası yollar ve otoyollarda günlük 749 mobil radar aracı, 24 saat esasına göre elektronik denetleme sistemleriyle hız denetimi, 30 helikopter ve 2 bin 460 saat dron ile trafik denetimi yapılacak. Ayrıca yine bayram tatili süresinde asayiş hizmetleri kapsamında, 210 bin personel 22 bin 800 asayiş ekibi 2 bin 530 motosiklet 417 dron ve 300 dedektör köpeğimiz görev yapacak.

Yola çıkan sevgili vatandaşlarım. Lütfen çocuklarınızı üzmeyin. Annelerinizi, babalarınızı, eşinizi, sevdiklerinizi üzmeyin. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Aklımızdan çıkarmayalım, hayatla yarışılmaz. Ramazan Bayramımız mübarek olsun."

Kontroller 2 kat arttırıldı

Ayrıca, bütün noktalarda daha önceki bayramlarda alınan tedbirlerin yaklaşık 2 katı tedbir alınırken, ekip sayılarının da 2 katına çıkarıldığı öğrenildi.

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