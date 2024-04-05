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TRT Haber
05.04.2024 16:28
YSK 3 ilde yapılan itirazları reddetti
Yüksek Seçim Kurulu, Hatay'ın Samandağ ilçesi, Samsun Bafra ilçesi ve Antalya'nın Döşemealtı ve Akseki ilçeleri için yapılan itirazları reddetti.
CHP’nin Hatay Samandağ ilçesi için oylar yeniden sayılsın başvurusu YSK tarafından reddedildi.
CHP’nin Samsun Bafra ilçesinde seçimler iptal edilsin ve yenilensin talebi reddedildi.
AK Parti’nin Antalya Döşemealtı ve Akseki ilçelerinde yeniden sayım talebi YSK tarafından reddedildi.