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TRT Haber 05.04.2024 16:28

YSK 3 ilde yapılan itirazları reddetti

Yüksek Seçim Kurulu, Hatay'ın Samandağ ilçesi, Samsun Bafra ilçesi ve Antalya'nın Döşemealtı ve Akseki ilçeleri için yapılan itirazları reddetti.

YSK 3 ilde yapılan itirazları reddetti

CHP’nin Hatay Samandağ ilçesi için oylar yeniden sayılsın başvurusu YSK tarafından reddedildi.

CHP’nin Samsun Bafra ilçesinde seçimler iptal edilsin ve yenilensin talebi reddedildi. 

AK Parti’nin Antalya Döşemealtı ve Akseki ilçelerinde yeniden sayım talebi YSK tarafından reddedildi.

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