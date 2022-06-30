Haber Giriş: 30 Haziran 2022 Perşembe 00:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Madrid'de ikili temasları kapsamında Avusturya Başbakanı Nehammer ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı oteldeki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.
Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan İspanya Avusturya
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