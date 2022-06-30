Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Madrid'de ikili temasları kapsamında Avusturya Başbakanı Nehammer ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı oteldeki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.

[Fotoğraf: AA]