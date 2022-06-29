Haber Giriş: 29 Haziran 2022 Çarşamba 23:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Altun: Türkiye terör örgütlerine karşı mücadelesinde önemli kazanımlar elde etti
İletişim Başkanı Altun, NATO Zirvesi'nde Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan "Üçlü Muhtıra" ile ilgili, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı duruşu sayesinde Türkiye terör örgütlerine karşı mücadelesinde önemli kazanımlar elde etti" dedi.
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Etiketler: Fahrettin Altun
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