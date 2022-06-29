Haber Giriş: 29 Haziran 2022 Çarşamba 14:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya'daki NATO ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ndeki ikili temaslarına devam ediyor.
Bu kapsamda Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya geldi.
Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de bir araya gelmişti.
Etiketler: Avrupa Birliği Recep Tayyip Erdoğan
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