Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya'daki NATO ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ndeki ikili temaslarına devam ediyor.

Bu kapsamda Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya geldi.

Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de bir araya gelmişti.