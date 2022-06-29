Haber Giriş: 29 Haziran 2022 Çarşamba 14:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Aykut Erdoğdu ve Tuba Torun Erdoğdu istifa etti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul milletvekili Aykut Erdoğdu ve YDK Üyesi Tuba Torun Erdoğdu istifa etti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Tuba Torun Erdoğdu, CHP'den istifa etti.
Yapılan açıklamada şu sözler yer aldı:
"İstanbul Milletvekilimiz Aykut Erdoğdu ve YDK Üyemiz Tuba Torun Erdoğdu, gördükleri lüzum üzerine partimizden istifa etmiştir. Sayın Genel Başkanımız, yaşanan süreç ile ilgili kararı, kendi takdirlerine bırakmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi’nin kendileri üzerinden yıpratılmaması amacıyla bu kararı aldıklarını bildirdiler."
Etiketler: CHP
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