Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Tuba Torun Erdoğdu, CHP'den istifa etti.

Yapılan açıklamada şu sözler yer aldı:

"İstanbul Milletvekilimiz Aykut Erdoğdu ve YDK Üyemiz Tuba Torun Erdoğdu, gördükleri lüzum üzerine partimizden istifa etmiştir. Sayın Genel Başkanımız, yaşanan süreç ile ilgili kararı, kendi takdirlerine bırakmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi’nin kendileri üzerinden yıpratılmaması amacıyla bu kararı aldıklarını bildirdiler."