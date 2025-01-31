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Gündem
AA 31.01.2025 15:39

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da İbradı Belediyesine ziyarette bulundu. Kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, çocuklara oyuncak verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, ilçede Sururi Vezir Paşa Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından İbradı Belediyesine yürüyerek geçti.

Yürüyüş sırasında kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, çocuklara oyuncak verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da

Erdoğan, daha sonra İbradı Belediyesi'nde Belediye Başkanı Hatice Sekmen ve Kaymakam İbrahim Cem Deveci ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da

Ziyarette, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile TBMM NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı. 

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