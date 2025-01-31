Galatasaray ve Fenerbahçe'nin play-off rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda kura çekimi gerçekleştirildi.
Temsilcimiz Fenerbahçe'nin son 16 play-off turunda Belçika temsilcisi Anderlecht ile eşleşti.
Sarı-lacivertliler bu aşamayı geçmesi durumunda son 16 turunda Olympiakos ya da Rangers'ın rakibi olacak.
Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda rakibi Hollanda ekibi AZ Alkmaar oldu.
Sarı-kırmızılılar bu aşamayı geçmesi durumunda Avrupa Ligi son 16 turunda Manchester United ya da Tottenham'ın rakibi olacak.
Play-off turu maçları, 13 Şubat ve 20 Şubat tarihlerinde oynanacak.
Son 16 turu eşleşmeleri şöyle:
Fenerbahçe-Anderlecht
Galatasaray-AZ Alkmaar
Porto-Roma
Ferencvaros-Viktoria Plzen
Real Sociedad-Midtjylland
Ajax-Union St. Gilloisse
PAOK-FCSB
Twente-Bodo Glimt
Ligde son hafta maçlarının ardından takvim şöyle:
Play-off turu: 13 ve 20 Şubat 2025
Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025
Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025
Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025
Final: 21 Mayıs 2025