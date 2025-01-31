Galatasaray ve Fenerbahçe'nin play-off rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda kura çekimi gerçekleştirildi.

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin son 16 play-off turunda Belçika temsilcisi Anderlecht ile eşleşti.

Sarı-lacivertliler bu aşamayı geçmesi durumunda son 16 turunda Olympiakos ya da Rangers'ın rakibi olacak.

Galatasaray'ın rakibi AZ Alkmaar

Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda rakibi Hollanda ekibi AZ Alkmaar oldu.

Sarı-kırmızılılar bu aşamayı geçmesi durumunda Avrupa Ligi son 16 turunda Manchester United ya da Tottenham'ın rakibi olacak.

Play-off turu maçları, 13 Şubat ve 20 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Son 16 turu eşleşmeleri şöyle:

Fenerbahçe-Anderlecht

Galatasaray-AZ Alkmaar

Porto-Roma

Ferencvaros-Viktoria Plzen

Real Sociedad-Midtjylland

Ajax-Union St. Gilloisse

PAOK-FCSB

Twente-Bodo Glimt

Ligde son hafta maçlarının ardından takvim şöyle:

Play-off turu: 13 ve 20 Şubat 2025

Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025

Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025

Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025

Final: 21 Mayıs 2025