Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonuçlarını İstanbul'da takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'nda çok sayıda partili karşıladı.

Erdoğan, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara aracından el sallayarak karşılık verdi

Balkon hazır. Millet liderini bekliyor. ???????? pic.twitter.com/LH8jcebRal — AK Parti (@Akparti) May 14, 2023

Kısıklı'da sevgi seli

Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrılırken kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

"Sandıkların başından ayrılmayın"

Öte yandan seçim sonuçlarına ilişkin Twitter'dan açıklama yapan Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

Seçim böylesine olumlu ve demokratik atmosferde geçmişken, oy sayımı da halen sürerken, alelacele sonuçlar açıklamaya kalkmak, milli iradenin gaspı anlamını taşır.

Milletimizin teveccühünün devam eden oy sayımına yansıyor olmasından memnuniyet duyuyoruz.

Tüm dava ve yol arkadaşlarımdan, sonuçlar resmi olarak neticelenene kadar, her ne olursa olsun sandıkların başından ayrılmamalarını rica ediyorum.

Demokrasi adına oy veren ve seçim çalışmalarında yer alan tüm vatandaşlarımı tebrik ediyor, her birine ayrı ayrı şükranlarımı ifade ediyorum.