Parçalı Bulutlu 13.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 14.05.2023 23:47

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. Erdoğan'ı çok sayıda partili karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonuçlarını İstanbul'da takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'nda çok sayıda partili karşıladı.

Erdoğan, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara aracından el sallayarak karşılık verdi

 

Kısıklı'da sevgi seli

Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrılırken kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da

"Sandıkların başından ayrılmayın"

Öte yandan seçim sonuçlarına ilişkin Twitter'dan açıklama yapan Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

Seçim böylesine olumlu ve demokratik atmosferde geçmişken, oy sayımı da halen sürerken, alelacele sonuçlar açıklamaya kalkmak, milli iradenin gaspı anlamını taşır.

Milletimizin teveccühünün devam eden oy sayımına yansıyor olmasından memnuniyet duyuyoruz.

Tüm dava ve yol arkadaşlarımdan, sonuçlar resmi olarak neticelenene kadar, her ne olursa olsun sandıkların başından ayrılmamalarını rica ediyorum.

Demokrasi adına oy veren ve seçim çalışmalarında yer alan tüm vatandaşlarımı tebrik ediyor, her birine ayrı ayrı şükranlarımı ifade ediyorum.

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Seçim 2023
Sıradaki Haber
Ali İhsan Yavuz'dan sandık sonuçlarına ilişkin açıklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:37
Erbakan: Cumhur İttifakımız avantajlı durumda
01:19
Kabine'nin 16 üyesi milletvekili seçildi
01:27
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Sinan Oğan'ı tebrik etti
01:08
Şentop: YSK'yı itham edip yıpratmak siyasete de siyasetçiye de kaybettirir
01:11
Mersin'de oy sayımı sırasında kavga: 4 yaralı
01:06
Kılıçdaroğlu: YSK'yı sorumluluğa davet ediyorum
Türkiye genelinde oy verme işlemi sona erdi
Türkiye genelinde oy verme işlemi sona erdi
FOTO FOKUS
İstanbul'daki okullarda oy kullanma yoğunluğu
İstanbul'daki okullarda oy kullanma yoğunluğu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ