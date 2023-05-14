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TRT Haber 14.05.2023 22:08

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar resmi olarak neticelenene kadar sandıkları terk etmeyin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan," Tüm dava ve yol arkadaşlarımdan, sonuçlar resmi olarak neticelenene kadar, her ne olursa olsun sandıkların başından ayrılmamalarını rica ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar resmi olarak neticelenene kadar sandıkları terk etmeyin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim sonuçlarına ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Seçim böylesine olumlu ve demokratik atmosferde geçmişken, oy sayımı da halen sürerken, alelacele sonuçlar açıklamaya kalkmak, milli iradenin gaspı anlamını taşır.

Milletimizin teveccühünün devam eden oy sayımına yansıyor olmasından memnuniyet duyuyoruz.

Tüm dava ve yol arkadaşlarımdan, sonuçlar resmi olarak neticelenene kadar, her ne olursa olsun sandıkların başından ayrılmamalarını rica ediyorum.

Demokrasi adına oy veren ve seçim çalışmalarında yer alan tüm vatandaşlarımı tebrik ediyor, her birine ayrı ayrı şükranlarımı ifade ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar resmi olarak neticelenene kadar sandıkları terk etmeyin

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