Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üreğil Millet Bahçesi'ndeki Mamak Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Mamak'ta toplu açılış töreninde konuşuyor. https://t.co/T6mguH1quQ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 13 Şubat 2019

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"CHP'de Kandildeki terör baronlarının sözü geçiyor"

Sokak terörüyle Gezi'de, emniyet yargı eliyle 17-25 Aralık'ta, tankla, tüfekle, uçakla, silahla 15 Temmuz'da başaramadıklarını şimdi başka yollarla, kirli pazarlıklarla yapmaya çalışıyorlar.

CHP'nin başını çektiği yıkım ittifakı, 31 Mart seçimlerini son 17 yılın hesaplaşması olarak görüyor.

Karşımızda dörtlü malum zillet ittifakı, illet ittifakı... Bu partilerin çoğu belediye başkan adaylarını, maalesef partililer ve delegeler değil lobiler, terör örgütleri, marjinal çevreler belirliyor.

Türk siyaseti açısından gerçekten utanç verici, yüz kızartıcı sahnelere, kirli pazarlıklara hep birlikte şahit oluyoruz. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu parti olmakla övünen CHP'de, delegelerden, bu partiye gönül veren üyelerden ziyade, Kandil'deki terör baronlarının sözü geçiyor."

Ankara metrosu 15 kilometre daha uzayacak

AŞTİ-ODTÜ arasındaki 5 kilometrelik batı, Dikimevi-NATA Vega arasındaki 10 kilometrelik doğu hattıyla Ankaray'ı 15 kilometre uzatacağız.

Kaynak: TRT Haber