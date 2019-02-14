Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, ABD'nin başkenti Washington'da temaslarda bulundu. Ziyaretinin en önemli gündem maddelerinden biri FETÖ ile mücadeleydi.

Eren, ABD'de yaşayan Türk vatandaşlarının, FETÖ'cülerin iç yüzünü anlatma çabasından bahsederek, "Onların Türkiye’yi temsil etmediğini kendilerini temsil etmediğini Türk toplumunu temsil etmediğini Türk kültürü temsil etmediğini hem muhatapları hem Amerikalılara anlatmaya çalışıyorlar. dedi.

"Hep beraber çalışmalıyız"

FETÖ ile mücadele için daha fazla gayret gösterilmesi gerektiğine dikkat çeken Eren, "Hep beraber çalışmalıyız" mesajı verdi:

"Bizim bir tane vatanımız var Türkiye Cumhuriyeti devleti. Biz tek milletiz. Hep beraber ülkemizin ali menfaatleri için nerede olursak olalım çalışmak durumundayız. Her birinin aslında gönüllü elçilik yapması ortaya çıkıyor. Bu da aslında güçlü bir Türk varlığı ile mümkün ve burada böyle bir Türk varlığı olduğunu gördük."

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Eren, Yunus Emre Enstitüsü'nün Washington Temsilciliği'ni de ziyaret etti.

Kaynak: TRT Haber