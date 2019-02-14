Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi'de Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla yapılacak "Suriye" konulu Dördüncü Üçlü Zirve Toplantısı'na katılacak.

Zirvede, Astana platformunun Suriye ihtilafına kalıcı çözüm bulunmasını teminen sahada ve siyasi süreçte yürüttüğü ortak çabalar gözden geçirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve esnasında mevkidaşlarıyla yapacağı ikili temaslarında, Rusya Federasyonu ve İran'la ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuların da ele alınması öngörülüyor.

Kaynak: AA