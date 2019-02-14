Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Voleybol Sahası'nda Türkiye Esnaf Buluşması'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Esnaflarımız için bir çok düzenlemeyi hayata geçirdik

Geçmişte gıda sektöründe esnaflık yapmış bir kardeşiniz olarak sizleri en iyi ben anlarım. Belediye başkanlığım döneminde de başbakanlığ ve cumhurbaşkanı olduğum dönemde de sizlerle bir araya gelmeye çalıştım.

Ülkemizde 3 binin üzerinde odamıza bağlı 1 milyondan fazla esnaf ve sanatkarımız bulunuyor. Aileler ile birlikte düşününce karşımıza 8-10 milyonluk bir sayı çıkıyor. Biz esnaf kredilerinin faiz oranını yüzde 47'den yüzde 4-5 civarına indiren iktidarız. Esnaflarımızın kullandığı kredilere sağladığımız çalışmalarla sizlerin faiz yükü altında ezilmenizin önüne geçtik. Şu anda esnaf ve sanatkarlarımız 200 bin lira ile 500 bin lira arasında kredi kullanabilmektedir. Bugüne kadar sadece 2 milyona yakın esnafımıza 100 milyar lira kredi verdik. Sadece bu yıl kullandıracağımız kredi kefaleti 22 milyar lira. Geçtiğimiz 17 yılda 7 milyarlık hazine desteğini esnaf ve sanatkarların hizmetine verdik. KOSGEB bir diğer önemli imkandır. Geçtiğimiz yıl 26 bine yakın esnaf ve sanatkarımız 431 milyon lira destek aldı. Küçük sanayi sitelerinin yapımında TOKİ etkin olarak kullanılmaya başlandı. Esnaflarımız için bir çok düzenlemeyi hayata geçirdik. Ticari araçlardaki ÖTV ve KDV indirimini mart ayı sonna kadar uzattık. Siz istediniz biz de yaptık. Vergisini düzenli ödeyen esnafa da 5 puanlık indirim yaptık.

"Fırsatçılara meydanı boş bırakmadık"

Fırsatçılarla siyasette de ticarette de bunlara karşı mücadele ediyoruz. Milletimiz özellikle sebze ve meyve fiyatları başta olmak üzere günlük hayatını doğrudan etkileyen fırsatçılar karşısında haklı olarak çok öfkelidir. Biz de öfkeliyiz. İşte onun için bu tanzim satışların kurulması kararını aldık. Seçim sonrası belediyelerimizin organizasyonu ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, ilgili bakanlıklarımız oturacaksınız, konuşacaksınız. Belki de bu işleri belediyelerin organizesiyle en ücra köşelere kadar yapma adımlarını da atabiliriz. Akaryakıt fiyatlarını vergi oranlarını değiştirmek suretiyle mümkün olduğunca sabit tutarak milletimizin üzerindeki yükü almaya çalıştık.

"Fırsatçılar yola geldiğinde tanzim satışlara ihtiyaç kalmayacak"

Sebze meyve tanzim satışında olduğu gibi aynı uygulamayı temizlik ve bakliyat ürünlerinde de uygulamayı düşünüyoruz. Bizim amacımız fırsatçılara ders vermektir. Milletimizin sırtına kene gibi yapışan fırsatçıların yola geldiğini gördüğümüzde artık bu tür yöntemlere ihtiyaç kalmayacaktır. Amacımız asla esnafa rakip olmak değildir. Ahilik kültürü, ahilik ilkeleri, ahi ahlakı diyoruz ya işte bunun önemini son yaşadığımız hadiselerde bir kez daha gördük. Şayet esnaf ve sanatkarlarımız kendi içlerinde ahilik değerlerine uymayan çürük elmaları ayıklar, fırsatçıların önünü keserlerse devletin bu tür müdahalelerine ihtiyaç olmaz. Yaptığımız uygulama ile zincir marketler de fiyatları aşağı çekti.

[Tanzim satışları] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız esnafımıza rakip olmak değildir. Milletimizin sırtına kene gibi yapışan fırsatçıların yola geldiğini gördüğümüzde bu tür yöntemlere ihtiyaç kalmayacak.https://t.co/0ifW1I7oU3 pic.twitter.com/jxm2QhB0Iz — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 13 Şubat 2019

"Osmanlı tokadını hep birlikte vuracağız"

Bugünkü mesele kuru ekmek bulmak değil sofrayı donatmak meselesidir. Bu hayat standartlarını talep etmek vatandaşlarımızın hakkıdır. Bizim de bu standartlarımızı sağlamak görevimizdir. Biz milletimizi dünyanın en ileri ülkelerinin standartlarına çıkarma sözü veriyoruz. İcraatlarımıza yetişemeyenler aradaki farkı göremezler. İnşallah ekonomik tetikçilere de sağlamından bir Osmanlı tokadını hep birlikte vuracağız.

"Karşımıza domates, patatesle çıkanlar stoklarda bunları çürüttü"

Bu millet, bu devlet tarihinde 18 Mart 1915'te Çanakkale'de bir tas çorbayı kardeşi Mehmet'le beraber paylaşan bir kültürün mensubudur. Bizim karşımıza domates, patates ile çıkanlar stoklarda bunları çürütmüşlerdir. Bunları hep yakaladık. Çıkmış bir tane genel başkan bayan diyor ki 'Mermiyle bunları birbirine karıştırıyor'. Sen siyaseti birbirine karıştırıyorsun da farkında değilsin.

Kaynak: TRT Haber