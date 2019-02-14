Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 13 Şubat Dünya Radyo Günü dolayısıyla sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından paylaşım yaptı.
Radyonun, insanların hayatına girdiği günden bugüne değerini hiç yitirmediğini belirten Ersoy, "Radyo, tiyatrodan müziğe, haberden eğlenceye birçok alanda kültürel hayatımızın vazgeçilmezi olmuştur" ifadelerini kullandı.
Hayatımıza girdiği günden bugüne değerini hiç yitirmeyen radyo; tiyatrodan müziğe, haberden eğlenceye birçok alanda kültürel hayatımızın vazgeçilmezi olmuştur.— Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetErsoyTR) 13 Şubat 2019
Radyo emekçilerinin ve dinleyicilerinin 13 Şubat #DünyaRadyoGünü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. pic.twitter.com/7kvTmp61NM
Ersoy, radyo emekçileri ve dinleyicilerinin Dünya Radyo Günü'nü tebrik etti.
Kaynak: AA