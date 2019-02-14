Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 13 Şubat Dünya Radyo Günü dolayısıyla sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından paylaşım yaptı.

Radyonun, insanların hayatına girdiği günden bugüne değerini hiç yitirmediğini belirten Ersoy, "Radyo, tiyatrodan müziğe, haberden eğlenceye birçok alanda kültürel hayatımızın vazgeçilmezi olmuştur" ifadelerini kullandı.

Hayatımıza girdiği günden bugüne değerini hiç yitirmeyen radyo; tiyatrodan müziğe, haberden eğlenceye birçok alanda kültürel hayatımızın vazgeçilmezi olmuştur.



Radyo emekçilerinin ve dinleyicilerinin 13 Şubat #DünyaRadyoGünü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. pic.twitter.com/7kvTmp61NM — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetErsoyTR) 13 Şubat 2019

Ersoy, radyo emekçileri ve dinleyicilerinin Dünya Radyo Günü'nü tebrik etti.

Kaynak: AA