AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TRT Haber özel yayınında TRT Haber Koordinatör Yardımcısı Aysun Torun'un sorularını yanıtladı.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Ankara ve İstanbul'da ortak miting iradesi var"

Anketlerde bir aday öne çıktığında revizyon söz konusu olur. Önemli olan 31 Mart akşamı en güçlü tablonun ortaya çıkması. İlk aşamada Muğla, Aydın gibi iller kararlaştırılmıştı. Yeni illerde ittifak için arkadaşlarımızın görüşmeleri sürüyor. 20 il için daha değerlendirme yapılıyor. Ankara ve İstanbul'da ortak miting iradesi var. Son karar liderlerin olacak. Hedef ittifakın başarıya ulaşması.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yeni illerde MHP ile ittifak için arkadaşlarımızın görüşmeleri sürüyor. 20 il için daha değerlendirme yapılıyor.https://t.co/YwUMvc94Mf pic.twitter.com/xlsGxH8OGm — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 13 Şubat 2019

Muhaleffette yaşanan istifalar

Hangi partinin içinde ne oluyor bizi çok ilgilendirmiyor. AK Parti iç tutarlılığı olan bir parti. Aynısı MHP'de de var. Kendi içinde entegre olmuş politikalar ittifak ilişkisi kurabilir. Diğer tarafa baktığımızda böyle bir tutarlılık göremiyoruz. Cumhur İttifakı karşıtlığı yüzünden bir araya gelmiş fakat kendi içinde bir tutarlılığı olmayan ittifak var.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Ankara ve İstanbul'da MHP ile ortak miting iradesi var. Son karar liderlerin olacaktır.https://t.co/YwUMvc94Mf pic.twitter.com/dbbv8MhRR8 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 13 Şubat 2019

İstanbul'da askeri helikopterin kaza kırıma uğraması

Soruşturmalar 3 aşamalı olarak devam ediyor. Adli, idari, Genel Kurmayın yaptığı soruşturma. Bunlar çok kapsamlı yapılıyor. Sonuç olarak bir zorunlu iniş söz konusu oldu. Kahraman şehitlerimiz kendi canlarını feda ederek vatandaşlarımızı korumuştur. Kahraman şehitlerimize rahmet diliyorum. Bu tip olaylarda hemen spekülasyonlar olur. Bunda spekülasyon çıkartılacak bir şey yok. Soruşturmayı beklememiz lazım. Herkes müsterih olsun. Bu olay nasıl gerçekleşmiştir hep beraber raporla göreceğiz.

"Astana süreci büyük bir başarı"

Diplomatik yolların tıkandığı, geleneksel çözüm metotlarının işe yaramadığı bir tablo ile karşı karşıya dünya. Türkiye'nin Rusya ve İran'la yürüttüğü astana süreci büyük bir başarı. Sağlıklı diyalog ve görüşme trafiği sürüyor. Terör gruplarının boşluklardan istifade etmemesi için Türkiye Rusya ilişkileri önemlidir. Suriye dosyasında güvenli bölge masaya getirilecek.

"ABD'nin çekilmeye yönelik çelişkisi terör örgütlerine yarıyor"

Trump'ın Suriye'den çekilme konusundaki yaklaşımı Amerikan güvenlik bürokrasisinde yeterli etkiyi oluşturmuyor. ABD'nin çekilmeye yönelik çelişkisi terör örgütlerine yarıyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Trump'ın Suriye'den çekilme konusundaki yaklaşımı Amerikan güvenlik bürokrasisinde yeterli etkiyi oluşturmuyor. ABD'nin çekilmeye yönelik çelişkisi terör örgütlerine yarıyor.https://t.co/YwUMvc94Mf pic.twitter.com/JnHa5s6ZLn — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 13 Şubat 2019

Müttefiklerimizin desteğiyle bir güvenli bölge olmalıdır. Bunun dışında bir durum işe yaramaz. Güvenli bölgenin Avrupa açısından da önemi olacaktır. Göç meselesini insan ölümlerini önleyerek istikrarı inşa edeceğiz.

Astana sürecini sabote etmeye çok çalıştılar. Ama Suriye'de en işe yarayan sonucu bu süreç sağladı.

Rusya'dan S-400 alımı

NATO Genel Sekreteri ülkelerin bu tip ihtiyaçlarını istediği ülkeden temin edebileceğini söyledi. S-300'ler Yunanistan'da da var. Bu tip konularda binlerce engel çıkarıyorlar. Sizi belli bir politikaya mahkum etmek için kendi güvenlik ihtiyaçlarınız için alacağınız ürünleri size vermiyorlar. Türkiye egemen bir ülke olarak kendi güvenliği için hava savunma sistemlerine ihtiyacı vardır.

"İran karşıtı zirve tansiyonu yükseltir"

İran ve Venezuela'ya karşı yapılanlar kesinlikle ideolojik yaklaşımdır. Biz İran ile çeşitli konularda iş birliği yapıyoruz. Burada ABD'nin dışişleri bakanı üzerinden İran karşıtı zirve planlaması kesinlikle bölgedeki tansiyonun düşmesine katkı sağlamayacak, tansiyonu yükseltecektir.

FETÖ'cü Kemal Öksüz'ün ABD'de yargılanması

Cezanın niceliği ve niteliği tatmin edici değil. FETÖ'nün bir mensubu olarak yürüttüğü faaliyetler yüzünden bir yargılama yapılmıyor. Terör örgütü niteliği üzerinden değerlendirilmesi yaklaşımı maalesef ABD'de gündeme gelmiyor. Bir müttefiğimizin böyle bir tutumda olması hayal kırıklığı yaratıyor. Terörde çifte standart olmaması gerekir. DEAŞ neyse PKK neyse FETÖ de odur.

Hakim söz konusu FETÖ mensubu kişiyi sorgulamak yerine iddiada bulunan savcıya sorular sordu. ABD FETÖ ile ilgili somut beklentilerimizi hala karşılamıyor.

Almanya'daki terör yayını yapan kanalları kapatması

Teröre karşı atılan her adım kıymetlidir ama bu yeterli değildir ve zamanında yapılmamıştır. Bunları kapatıyorsunuz ama 15 bine yakın PKK mensubu fiilen sahada çalışıyor. Bunların kim olduğunu Alman makamları biliyor.

Avrupa Birliği'nin Suudi Arabistan'ı kara listeye eklemesi

Suudi Arabistan'a karşı bununla ilgili bir süreç vardı, yeterli mücadele etmediğiyle ilgili bir süreç vardı. Kara paraya karşı mücadele açısından raporlamayı oluşturan belli mekanizmalar var. Silah satışı ve benzeri konularda örtpas edilmesini istiyorlardı. Bu kararın içeriği kesinse bunun neticesi AB'ye üye ülkelerin Suudi Arabistan ile ticari ilişkilerinde belli kısıtlılıklar ortaya çıkaracaktır.

Kaynak: TRT Haber