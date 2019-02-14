Pilot Yüzbaşı Ümit Özer, Yüzbaşı Semih Özcan, Astsubay Başçavuş İlyas Kaya ve Astsubay Üstçavuş Yakup Avşar’ın bulunduğu askeri helikopter, İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bir site içerisine zorunlu iniş yaptığı sırada düştü. Olayda 4 asker şehit oldu.

Askeri yetkililer, yerleşim yerleri arasında bulunan İstanbul Sancaktepe'deki 4. Hava Alay Komutanlığı’nın taşınması için çalışma başlatıldığını kaydetti.

Edinilen bilgiye göre, birlik, Trakya’daki bir bölgeye taşınacak.

Askeri kaynaklar, İstanbul'daki askeri helikopterin test uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığını bildirdi.

Kaynak: TRT Haber