Milli Savunma Bakanlığı Halkla İlişkiler Daire Başkanlığınca bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Binbaşı Nadide Şebnem Aktop, gündemdeki konular ile İstanbul'da yaşanan helikopter kazasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kazada şehit olanlara rahmet, aileleri ve millete başsağlığı dileyerek sözlerine başlayan Aktop, konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulunun görevlendirildiğini anımsattı.

İnceleme sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılacağını belirten Aktop, "Kazanın gerçek nedeni detaylı inceleme neticesinden çıkacağından kazayı şimdiden değişik nedenlere bağlamanın gerçekçi bir yaklaşım olmadığını değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Envanterdeki helikopterlerin bakımlarının hem kendi birlikleri hem de 5. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünce periyodik olarak yapıldığına dikkati çeken Aktop, gövde yenileştirmeden bakım testlerine kadar detaylı çalışmaların yapıldığını anlattı.

Motor bölümlerinin en küçük ayrıntısına kadar sökülerek gerekli değişim ve onarımların yapıldığını dile getiren Aktop, şunları kaydetti:

"Gövde yenileştirme işlemi sonrasında hava araçlarında bulunan malzemelerin hemen hemen yüzde 100'ünün kontrolünün yapılıyor olması, değişmesi gerekenlerin tamamının değişmesi sebebiyle hava araçlarının yaşı, gövde yenileştirme işlemine göre değerlendirilmektedir. Bu kapsamda hava platformlarında kullanılan her malzemenin uçuş saati bazında sicil kayıtları tutulmaktadır. Bu sebepten dolayı hava araçlarının yaşının olmadığı değerlendirilmektedir."

Binbaşı Aktop, UH-1 helikopterlerinin 60'dan fazla ülke tarafından kullanıldığını da vurguladı.

1076 personel açığa alındı

Toplantıda, yurt içinde ve Irak’ın kuzeyinde yürütülen operasyonlar kapsamında üç haftada 56 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Tanıtım Subayı Deniz Binbaşı Nadide Şebnem Aktop'un bilgi verdiği toplantıda FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla devam ettiği, son 7 ay içinde 1076 personelin açığa alındığı kaydedildi.

"Saldırılara gerekli cevap verilmektedir"

Aktop, "Tel Rıfat bölgesinden saldırılara unsurlarımız tarafından meşru müdafaa kapsamında gerekli cevap verilmektedir, verilmeye devam edilecektir." ifadeleri kullandı.

Yeni askerlik sistemi

Yeni askerlik sistemine ilişkin Aktop, "İlk taslak kabine toplantısında Cumhurbaşkanımıza sunuldu, çalışmalarımız diğer kurumlarla koordineli devam ediyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaynak: AA