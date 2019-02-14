AB Komisyonu, birliğin finans sistemine tehdit oluşturan ülkelerin listesini güncelledi.

Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle dünyanın tepkisini çeken Suudi Arabistan kara listeye alındı. Böylece Suudi yönetimi, terörün finansmanı ve kara para aklama ile mücadelede başarısız ülkeler arasında gösterildi.

Mali kısıtlama uygulanacak

Listede, Afganistan, Amerikan Samoası, Bahamalar, Botsvana, Kuzey Kore, Etiyopya, Gana, Guam, İran, Irak, Libya, Nijerya, Pakistan, Panama, Porto Riko, Samoa, Suudi Arabistan, Sri Lanka, Suriye, Trinidad ve Tobago, Tunus, ABD Virgin Adaları ile Yemen yer aldı.

Herhangi bir ülkenin bu listeye dahil edilmesi, o ülke ile AB arasındaki mali ilişkilere bir takım kısıtlamalar getiriyor.

Söz konusu ülkenin AB'deki para hareketleri ile borsada işlem gören şirketleri katı bir kontrole tabi tutuluyor.

Kaynak: TRT Haber