Belçika'da çeşitli işçi sendikalarının çağrısı üzerine çalışanlar 1 günlük grev başlattı.

Grevin uçuşlarda yaratacağı belirsizlik nedeniyle Belçika Hava Trafiği Kontrol Kurumu ülke hava sahasını 24 saatliğine uçuşlara kapattı.

Brüksel Havalimanı ve Charleroi Havalimanı'ndan yapılan bütün ticari uçuşlar ve kargo seferleri iptal edildi.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na denk geldi

NATO Savunma Bakanları Toplantısı gününe denk gelen grev nedeniyle, ittifak üyesi ülkelerin delegasyonlarını taşıyan uçuşların rotaları değişti veya erkene alındı.

Pek çok savunma bakanı Belçika'ya yakın bölgelerdeki havalimanlarına inip başkent Brüksel'deki karargah binasına araçlarla geçti.

Demir yolu sektörü çalışanlarının da greve katılması nedeniyle Belçika'daki tren seferleri önemli ölçüde aksadı.

Kaynak: AA