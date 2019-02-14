İsrail Ulaştırma ve İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, Rusya'nın başkenti Moskova’da yapılan Filistin Ana Siyasi Güçler konulu çalıştaya Hamas yetkililerinin de davet edilmesine tepki gösterdi.

Katz, Rus gazetecilere yaptığı açıklamada, “Hamas’ın da içinde bulunduğu konferans büyük bir hata. Her yerde radikal İslamcı terörle mücadele eden bir ülke olan Rusya, Hamas’ı meşrulaştırarak hata yapıyor” ifadelerini kullandı.

Moskova’da 11 Şubat’ta başlayan Filistin Ana Siyasi Güçler konulu çalıştaya Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), Fetih ve Hamas gibi Filistin’in bağımsızlığı için mücadele eden kesimler davet edildi.

Çalıştayın ana hedefi, Filistin’de itilaflı olan örgütler arasındaki sorunların ortadan kaldırılması.

Kaynak: İHA