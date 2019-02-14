Bakan Baybars, Bakanlar Kurulu öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, KKTC'nin terör örgütleri ile mücadele kapsamında Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliği yapmasının yeni bir şey olmadığını belirterek, KKTC hükümeti olarak Türkiye'ye her zaman bu desteklerinin devam ettiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçen hafta KKTC'ye yaptığı ziyaretinde gündemdeki konuların ele alındığını ifade eden Baybars, "Dolayısıyla şu anda geçmişte ne yaptıysak şimdi de devam ediyor." diye konuştu.

"Türkiye’nin özellikle PKK ve FETÖ terör örgütleriyle mücadelesinde kendi mevzuatımız ve hukukun gerektirdiği şartlar doğrultusunda gereken destek ve yardımı her zaman yapacağız." diyen Ayşegül Baybars, bunu Soylu’ya ve tüm Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine söylediklerini dile getirdi.

Bakan Baybars, Türkiye ile adli ve idari konularda iş birliklerinin olduğuna işaret ederek, "Bu iş birliği sürecinde de buradaki terör örgütü faaliyetleri ve yapılanmalarıyla ilgili heyetler arası bir görüşmemiz oldu. Bu görüşmeler doğrultusunda da yasalarımız çerçevesinde taleplerle ilgili karşılıklı değerlendirmeler konusunda bir mutabakata vardık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA