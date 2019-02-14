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Bakan Çavuşoğlu, Macar mevkidaşı Szijjarto ile görüştü
13 Şubat 2019 Çarşamba 12:03 - Son Güncelleme 13 Şubat 2019 Çarşamba 12:30
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Macaristan 2. Afrika İş Forumu'na katılmak için İstanbul'a gelen Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüştü.
Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve güncel konular ele alındı.
Kaynak: AA
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