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Bakan Çavuşoğlu, Macar mevkidaşı Szijjarto ile görüştü

13 Şubat 2019 Çarşamba 12:03 - Son Güncelleme 13 Şubat 2019 Çarşamba 12:30

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Macaristan 2. Afrika İş Forumu'na katılmak için İstanbul'a gelen Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüştü. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve güncel konular ele alındı. Kaynak: AA Etiketler: Peter Szijjarto Mevlüt Çavuşoğlu Macaristan 2. Afrika İş Forumu

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