İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütleri DEAŞ ve YPG/PKK arasındaki işbirliğini anlattı.

Geçtiğimiz hafta yakalanan bomba yüklü araçla ilgili konuşan Bakan Soylu, iki terör örgütünün, 100 DEAŞ'lı esirin serbest bırakılması karşılığında Türkiye'ye yönelik bir saldırı konusunda anlaştığını söyledi.

Soylu, geçtiğimiz hafta yakalanan bomba yüklü araç ve önlenen saldırıyla ilgili başka bilgi paylaşmadı. Ancak iki örgütün birçok konuda birlikte hareket ettiğine dikkat çekerek, “Vilayeti söylemiyorum, büyük bir vilayetimiz. PKK diyor ki, 'sen bombayı şuraya getirip bırakacaksın, zaman ayarlı orada patlayacak.' talimatı veren PKK/PYD. Peki bu talimatı yerine getiren kim DEAŞ.” ifadelerini kullandı.

“DEAŞ üzerinden petrolü başka noktalara taşıyor”

İki örgütün petrol ticareti yaptığına da dikkat çekti Soylu, “Deyrizor'da petrolü paylaşan kim? PKK petrolü çıkarıyor, DEAŞ üzerinden petrolü başka noktalara taşıyor, parayı paylaşıyor.” diye konuştu.

İki terör örgütü arasındaki esir pazarlığı ise özellikle Deyrizor bölgesinde sürüyor. Terör örgütü DEAŞ, Suriye'nin doğusunda ABD desteğiyle etrafını kuşatan YPG/PKK ile yaptığı pazarlıkta, elindeki yabancı esirleri koz olarak kullanıyor.

DEAŞ'ın daha önce Rakka'da olduğu gibi, kentten silahları ile birlikte çıkabilmek için YPG ile masaya oturduğu vurgulanıyor. Bu doğrultuda özellikle örgüt tarafından kaçırılan bazı yabancı gazeteci ve din adamlarının kullanıldığı belirtiliyor.

Bagoz’da 24 saatte 50 sivil hayatını kaybetti

ABD öncülüğündeki Koalisyonun terör örgütü YGP/PKK'nın Deyrizor'un Bagoz beldesini ele geçirebilmesi için düzenlediği hava saldırılarında bir caminin vurulduğu açıklandı. Camideki sivil kayıplara yönelik bilgi verilmedi.

Bagoz'da son 24 saatte düzenlenen hava, füze ve topçu saldırılarında 50 sivil hayatını kaybetti.

Kaynak: TRT Haber