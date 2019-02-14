AK Parti’den 3600 göstergeyle ilgili açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “3600 ek gösterge talebi Meclis takvimi uygun olursa seçimden önce çıkarılacak.” dedi.

Turan, askerlik düzenlemesi ve beklenen yeni torba kanunla da ilgili açıklamalar yaptı.

Hazırlanan taslağa göre zorunlu temel eğitim yine devam edecek. Yükümlülerin lise ve üniversite eğitimlerine göre süreler değişecek.

Meclis Başkanı Yıldırım'ın istifa etmesinin ardından başkanlık seçimi de 24 Şubat Pazar günü yapılacak.

Kaynak: TRT Haber