Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Tunceli'deki 2. Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığında, jandarma ve polis özel harekat görevlileriyle bir araya geldi.

Bakan Selçuk daha sonra Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'i makamında ziyaret etti.

"Tunceli'nin kalkınma projesi Türkiye için de büyük bir örnek"

Selçuk, kentte yapılan faaliyetleri görüp atmosferi hissettiğinde inanılmaz bir mutluluk duyduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bunun için herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tunceli’de bulunuyor olmak memnuniyet verici. İnşallah çok güzel haberlerle Ankara’ya döneceğiz. Buranın kalkınma projesi ve ortaya koyduğu başarı hikayesi aslında Türkiye için de büyük bir örnek. Buradaki örnek çalışmaların dalga dalga bütün yurda yayılması ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün vatandaşlarının belirli bir aidiyetle gurur hissi içerisinde burada yaşaması bizim açımızdan büyük bir mutluluk kaynağı."

"Tunceli'nin eğitim ve öğretimdeki başarılarından mutluluk duyuyoruz"

Burada yapacakları görüş alışverişleri sonunda Tunceli’deki eğitim kalitesinin daha da yükselmesi için neler yapılabileceği hususunu da değerlendirme fırsatını bulacaklarını aktaran Selçuk, "Tunceli'nin eğitimsel kalitesi çok eskiden beri bilinen bir gerçek. Tunceli'de yapılan eğitim faaliyetlerinin daha da yükselmesi sadece Türkiye'de değil, uluslararası kalite ve standartlarda da bir yere gelmesi için yeni hedeflere ihtiyacımız var. Eğitim ve öğretimdeki başarılarından mutluluk duyuyoruz. Bunu daha da ileri taşımak ve uluslararası araştırma ile sınavlarda Tunceli'nin çok özel bir yere sahip olması için de ayrıca yeni tedbirler aldığımızı da buradan ifade etmek isterim" diye konuştu.

Bakan Selçuk'un kahvaltı ve ziyaretinde Vali Sonel'ın yanı sıra Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Übeyde İpek, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş de hazır bulundu.

Kaynak: AA