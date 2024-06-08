Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı mağlup ederek üst üste üçüncü kez Avrupa Şampiyonu olan ve bizleri bir kez daha gururlandıran Ampute Futbol Milli Takımımızı yürekten tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya’yı mağlup ederek üst üste üçüncü kez Avrupa Şampiyonu olan ve bizleri bir kez daha gururlandıran Ampute Futbol Millî Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. pic.twitter.com/KbVb5BAAQN — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 8, 2024

Erdoğan, paylaşımında, Ampute Futbol Milli Takımı'nın fotoğrafı ve "Tebrikler Türkiye 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonu" yazısının bulunduğu görsele de yer verdi.

Türkiye üst üste üçüncü kez şampiyonluğa ulaştı

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın üçüncüsü, Fransa'nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlendi.

Camille Fournier Stadı'nda oynanan final maçında Türkiye, İspanya ile karşılaştı.

Milli takım, maçın ilk yarısını kaptan Rahmi Özcan'ın 15. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.

Ömer Güleryüz'ün 28. dakikada köşe vuruşundan attığı şık golle skoru 2-0 yapan Türkiye, Fatih Şentürk'ün 33. dakikada penaltıdan kaydettiği golle farkı üçe çıkardı: 3-0.

Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Ampute Futbol Milli Takımı, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

2017 ve 2021 yıllarında yapılan Avrupa şampiyonalarında da kupayı kazanma başarısı gösteren Türkiye, böylece üst üste üçüncü kez şampiyonluğa ulaştı.