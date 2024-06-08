Ampute Milli Futbol Takımı üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın üçüncüsü, Fransa'nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlendi.

Camille Fournier Stadı'nda oynanan final maçında Türkiye, İspanya ile karşılaştı.

Milli takım, maçın ilk yarısını kaptan Rahmi Özcan'ın 15. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.

Ömer Güleryüz'ün 28. dakikada köşe vuruşundan attığı şık golle skoru 2-0 yapan Türkiye, Fatih Şentürk'ün 33. dakikada penaltıdan kaydettiği golle farkı üçe çıkardı: 3-0.

Türkiye üst üste üçüncü kez şampiyonluğa ulaştı

Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Ampute Futbol Milli Takımı, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

2017 ve 2021 yıllarında yapılan Avrupa şampiyonalarında da kupayı kazanma başarısı gösteren Türkiye, böylece üst üste üçüncü kez şampiyonluğa ulaştı.

Fileleri 16 kez havalandırarak gol krallığına ulaşan Ömer Güleryüz, "en iyi oyuncu" ödülünü de kazandı.

Fransa'da oynadığı 6 maçı da kazanan Türkiye, Avrupa şampiyonalarında "namağlup" takım ünvanını da korudu.

Milli takım, daha önce düzenlenen iki Avrupa şampiyonasında çıktığı toplam 11 maçı da kazanmıştı.

Böylece Avrupa şampiyonalarında oynadığı 17 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan milliler, önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye, Avrupa şampiyonalarında çıktığı karşılaşmalarda 104 gol atarken, kalesinde 6 gol gördü.

Milliler, "ilk kupa"yı İstanbul'da kaldırdı

Ay-yıldızlılar, 2017 ve 2021 yıllarında yapılan Avrupa şampiyonalarında da kupayı müzesine götürdü.

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası, ilk kez 2017 yılında İstanbul'un ev sahipliğinde Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) tarafından organize edildi.

Finale kadar rakiplerine gol şansı tanımayan milliler, şampiyonluk maçına Beşiktaş'ın stadında çıktı. Şampiyonanın finalinde İngiltere ile karşılaşan ay-yıldızlılar, rakibini 2-1 yenerek "ilk kupa"nın sahibi oldu.

Bu şampiyonlukla uzun süre adından söz ettiren milli takım, daha sonra başarılarına yenilerini ekledi.

Milliler, 2021 yılında Polonya'da gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'na da favori olarak gitti.

Krakow kentindeki organizasyonda rakiplerini farklı mağlup eden Türkiye, final maçında İspanya ile karşı karşıya geldi.

Final maçında da zorlanmayan ve rakibine 6-0 üstünlük kuran Ampute Futbol Milli Takımı, şampiyonluk kupasıyla Türkiye'ye döndü.

Dünya Kupası da müzede

Avrupa'da zirveyi rakiplerine bırakmayan Ampute Futbol Milli Takımı, son Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşadı.

Kupada basamakları teker teker çıkan milliler, Antalya'da yapılan 2007 Dünya Kupası'nda üçüncülük elde etti ve organizasyon tarihinde ilk kez ilk 3 takım arasına girdi.

Daha sonra istikrarlı bir şekilde kupada dereceler elde eden Türkiye; 2010, 2012, 2014 yıllarında da dünya üçüncüsü oldu.

Meksika'da düzenlenen 2018 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda adını finale yazdıran milliler, organizasyon tarihinde ilk kez şampiyonluk maçına çıktı. Finalde Angola'ya penaltılar sonucu yenilen milli takım, çok yaklaştığı şampiyonluk kupasını kıl payı kaçırdı.

Türkiye, 2022'de bu kez ev sahibi olduğu organizasyonda finalde yine Angola ile karşılaştı. Rakibini 4-1 yenen ve Angola'dan 2018'in rövanşını alan Ampute Futbol Milli Takımı, ilk kez Dünya Kupası'nı kazandı.

Bakan Bak, Ampute Futbol Milli Takımı'nı kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı'nı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Fransa’nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı yenerek üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı'nı tebrik ediyorum. Ampute Futbol Milli Takımımızın bu başarısı, azmin ve inancın karşısında hiçbir engelin duramayacağının en açık göstergesidir. Şampiyonlukta emeği geçen tüm teknik ekibi, idarecileri ve sporcularımızın ailelerini de canıgönülden kutluyor, milli futbolcularımızın başarılarının devamını diliyorum."