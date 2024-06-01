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Spor
AA 01.06.2024 23:59

Devler Ligi'nde şampiyon Real Madrid

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Alman ekibi Borussia Dortmund'u 2-0 yenen İspanyol temsilcisi Real Madrid, şampiyon oldu.

Devler Ligi'nde şampiyon Real Madrid

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının final maçı, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynandı.

İlk yarıda daha çok pozisyonlara giren taraf Alman ekibi Dortmund oldu. Ancak Alman ekibi, girdiği pozisyonlardan gol çıkaramadı ve ilk yarı golsüz sona erdi. Daha kontrollü bir oyun sergileyen İspanyol devi Real Madrid, 74. dakikada Daniel Carvajal ile 1-0 öne geçti.

Real Madrid, 83. dakikada Vinicius Junior ile farkı 2'ye çıkardı: 2-0

Devler Ligi'nde şampiyon Real Madrid

Real Madrid 15'inci kez şampiyon oldu

Kalan sürede başka gol olmadı ve Arda Güler'li Real Madrid, kupayı 15'inci kez müzesine götürdü.

Real Madrid; daha önce 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 ve 2022 yıllarında olmak üzere kupada 14 kez mutlu sona ulaşmıştı.

Borussia Dortmund ise kupadaki tek şampiyonluğunu 1997'de elde etmişti.

6'ncı kez finali heyecanı yaşayan Carlo Ancelotti ise 5. kez Şampiyonlar Ligi kupasını kazandı.

Devler Ligi'nde şampiyon Real Madrid

Arda Güler ve Salih Özcan forma giyemedi

Real Madrid forması giyen Arda Güler, yedek başladığı bu önemli mücadelede süre alamadı.

Borussia Dortmund'da oynayan Salih Özcan da müsabakada forma şansı bulamadı.

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