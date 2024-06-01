Filenin Sultanları, Güney Kore'ye göz açtırmadı

Kadın Milli Takımımız, Milletler Ligi'nin 2'nci haftasındaki 3'üncü maçında Güney Kore ile karşı karşıya geldi.

TRT SPOR'dan canlı yayınlanan mücadelenin ilk set 25-20'lik skorla Ay-yıldızlılarımızın oldu. Filenin Sultanları, 2. sette de üstün oyununu sürdürdü. Bu seti 25-15 önde tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, setlerde durumu 2-0 yaptı. Ay-yıldızlılarımız, üçüncü seti 25-20, maçı da 3-0 kazandı.

Zirve mücadelesi veren Filenin Sultanları, bu sonuçla turnuvadaki 5. galibiyetini elde etti. A Milliler, galibiyet serisini de 4'e çıkardı.

Güney Kore ise 7 maç sonunda 1 galibiyette kaldı.