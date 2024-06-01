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Spor
TRT Haber 01.06.2024 22:24

Filenin Sultanları, Güney Kore'ye göz açtırmadı

Filenin Sultanları, Milletler Ligi yedinci maçında Güney Kore’yi 25-20, 25-15 ve 25-20’lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Filenin Sultanları, Güney Kore'ye göz açtırmadı

Kadın Milli Takımımız, Milletler Ligi'nin 2'nci haftasındaki 3'üncü maçında Güney Kore ile karşı karşıya geldi.

TRT SPOR'dan canlı yayınlanan mücadelenin ilk set 25-20'lik skorla Ay-yıldızlılarımızın oldu. Filenin Sultanları, 2. sette de üstün oyununu sürdürdü. Bu seti 25-15 önde tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, setlerde durumu 2-0 yaptı. Ay-yıldızlılarımız, üçüncü seti 25-20, maçı da 3-0 kazandı.

Zirve mücadelesi veren Filenin Sultanları, bu sonuçla turnuvadaki 5. galibiyetini elde etti. A Milliler, galibiyet serisini de 4'e çıkardı.

Güney Kore ise 7 maç sonunda 1 galibiyette kaldı.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı Filenin Sultanları Güney Kore
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