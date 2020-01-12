Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya diplomasisi sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz El Serrac'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Görüşmede, gece yarısı devreye giren ateşkesin ardından atılacak adımların konuşulduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Libya'daki gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı.

Türkiye ve Rusya'nın Libya'da ateşkes çağrısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmesinin ardından, Hafter'e bağlı güçler ateşkesi kabul etmişti.

Ateşkes, gece yarısı başlamıştı.

Kaynak: TRT Haber