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Barış Pınarı bölgesinde terör tünelleri imha edildi12 Ocak 2020 Pazar 16:40 - Son Güncelleme 12 Ocak 2020 Pazar 16:46
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait tespit edilen yeni tünellerin imha edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde arama-tarama faaliyetlerine devam eden komandolar, terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni tüneller tespit etti.
Açıklamada, tünellerin kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.
Barış Pınarı bölgesinde arama-tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG’ye ait yeni tüneller tespit ederek kullanılamaz hale getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/XBcoGhbFPO— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 12, 2020
Kaynak: TRT Haber