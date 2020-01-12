Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde arama-tarama faaliyetlerine devam eden komandolar, terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni tüneller tespit etti.

Açıklamada, tünellerin kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.

Barış Pınarı bölgesinde arama-tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG’ye ait yeni tüneller tespit ederek kullanılamaz hale getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/XBcoGhbFPO — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 12, 2020

Kaynak: TRT Haber