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Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi12 Ocak 2020 Pazar 14:35 - Son Güncelleme 12 Ocak 2020 Pazar 14:55
Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
[Fotoğraf: AA ]
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyi Metina bölgesindeki 2 PKK'lı teröristin, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
Kaynak: TRT Haber
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