Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 8 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Libya ve İdlib'de ateşkes kararı hatırlatıldı.

Bir iki olay dışında durumun sakin olduğunun vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Her iki bölgede uygulamaya konulan ateşkes, saldırıları durdurarak, can kayıpları ile göç akımlarını önlemek, hayatın yeniden normale döndürülmesine katkı sağlamak suretiyle istikrar ve barışın tesis edilmesi yönünde atılmış önemli bir adımdır.

Her iki bölgede ateşkesin ilanından itibaren tarafların ateşkese uyma gayreti içerisinde oldukları, münferit bir iki olay dışında durumun sakin olduğu gözlenmektedir.

Ateşkes uygulamaları yakından takip edilmektedir."

Kaynak: TRT Haber