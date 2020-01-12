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Bakan Çavuşoğlu İtalyan mevkidaşı ile görüştü12 Ocak 2020 Pazar 12:33 - Son Güncelleme 12 Ocak 2020 Pazar 13:19
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Maio ile Libya'yı görüştü.
[Fotoğraf: AA ]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İtalyan mevkidaşı Luigi Di Maio ile görüştü.
Telefon görüşmesinde Doğu Akdeniz ve Libya’daki son gelişmeler ele alındığı belirtildi.
Ayrıca İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin Türkiye ziyaretinin hazırlıkları da gözden geçirildi.
Çavuşoğlu ve Di Maio geçtiğimiz günlerde İstanbul'da baş başa ve heyetlerarası görüşmelerde bulunmuştu.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: son dakika Mevlüt Çavuşoğlu