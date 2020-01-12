FETÖ elebaşı kimliğini gizlemek için 10 ayrı kod adı kullanmış

MSB: Libya ve İdlib'deki ateşkes yakından takip ediliyor

Bakan Çavuşoğlu İtalyan mevkidaşı ile görüştü

Bahçeli: Libya'da ne işimiz var diyenler tarih ve coğrafya cahilleridir