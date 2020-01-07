Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İtalyan mevkidaşı Luigi Di Maio İstanbul'da akşam biraraya geldi. İki ülke heyetlerinin de hazır bulunduğu görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra, Libya başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Eylül ayında göreve başlayan İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio Türkiye'ye ilk kez ziyaretini gerçekleştiriyor.

Kaynak: TRT Haber