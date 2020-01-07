Rusya'nın doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya iletecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılışı yarın İstanbul'da düzenlecek törenle gerçekleştirilecek.

Rusya'nın Anapa şehrinden Kıyıköy'e uzanan ve 935'er kilometre uzunluğundaki iki hattan oluşan TürkAkım'ın inşaat süreci sona erdi. Anapa'da bulunan Russkaya Kompresör İstasyonu ve Türkiye Kıyıköy Alım Terminali de tamamlandı.

Rus gazını doğrudan Türkiye'ye iletecek TürkAkım boru hattı 31 Aralık 2019 itibarıyla gaz akışına hazır hale getirildi.

[Grafik: Nursel Cobuloğlu.]

Her bir hattı 15,75 milyar metreküp olmak üzere toplam 31,5 milyar metreküp gaz kapasitesi bulunan TürkAkım'ın 15,75 milyar metreküp kapasiteli ilk hattı Türkiye'ye gaz akışı sağlarken, aynı kapasiteli ikinci hat üzerinden Avrupa'ya gaz gönderilecek.

TürkAkım ilk gaz akışı için hazır

Rus gazını doğrudan Türkiye'ye iletecek TürkAkım boru hattı gaz akışına hazır hale getirildi.

Rusya'nın Anapa şehrinden Kıyıköy'e uzanan ve 935'er kilometre uzunluğundaki iki hattan oluşan TürkAkım'ın 1,5 yıllık inşaat süreci sona erdi. Anapa'da bulunan Russkaya Kompresör İstasyonu ve Türkiye Kıyıköy Alım Terminali de tamamlandı.

Her bir hattı 15,75 milyar metreküp olmak üzere toplam 31,5 milyar metreküp gaz kapasitesi bulunan TürkAkım, şu an itibarıyla 100 milyon metreküp gazla doldurularak ticari operasyona başlamaya hazır hale getirildi.

TürkAkım Projesi hakkında

Rus gazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım doğal gaz boru hattı, her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşuyor. Birinci hattan gelecek 15,75 milyar metreküplük doğal gaz, Rusya'nın Anapa kentinden Kıyıköy'e taşınacak. Proje kapsamındaki ikinci hat üzerinden gönderilecek aynı miktardaki doğal gaz ise Türkiye'den Avrupa'ya ulaşacak.

Gazprom'dan 20 Kasım'da yapılan açıklamada, TürkAkım boru hattına doğal gaz temin edecek Russkaya Kompresör İstasyonu'ndan, Trakya kıyısındaki Kıyıköy'de yer alan alım terminaline kadar uzanan iki boru hattının da doğal gaz dolum işleminin tamamlandığı kaydedilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılımıyla yarın İstanbul'da yapılacak törenle hattın açılması bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber, AA