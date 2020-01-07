Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan Johnson ile görüştü07 Ocak 2020 Salı 17:32 - Son Güncelleme 07 Ocak 2020 Salı 17:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü. Görüşmede ABD-İran gerginliği ile Suriye ve Libya'daki gelişmeler ele alındı.
[Fotoğraf: AA ]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, ABD-İran gerginliği ile Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.
Kaynak: TRT Haber