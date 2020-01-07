Dünya
İtalya Dışişleri Bakanı Maio Türkiye'ye geliyor07 Ocak 2020 Salı 16:11 - Son Güncelleme 07 Ocak 2020 Salı 16:44
İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Türkiye'ye geliyor. Ziyarette Libya başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacak.
[Fotoğraf: AA ]
İtalyan bakan Luigi Di Maio, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bugün bir araya gelecek.
Görüşmenin ana gündem maddesi Libya olacak.
İki bakan bölgesel ve uluslararası gelişmeleri değerlendirecek. İki ülke arasındaki ilişkiler de ele alınacak.
Kaynak: TRT Haber