Dünya

İtalya Dışişleri Bakanı Maio Türkiye'ye geliyor

07 Ocak 2020 Salı 16:11 - Son Güncelleme 07 Ocak 2020 Salı 16:44

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Türkiye'ye geliyor. Ziyarette Libya başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacak.

[Fotoğraf: AA ]