Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, beş ülkenin dışişleri bakanlarının yarın Libya'daki gelişmeleri değerlendirmek üzere Kahire'de bir araya geleceği belirtildi.

Toplantıda Libya'da son dönemde yaşanan hızlı gelişmelerin değerlendirileceği kaydedilen bakanlık açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Libya'daki kriz tüm yönleriyle kapsamlı bir şekilde ele alınarak çözüm yolları görüşülecek. Çözüm çabalarını engelleyebilecek her şeyle yüzleşme yöntemlerinin ele alınacağı beşli toplantıda ayrıca, Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler de genel hatları ile masaya yatırılacak."

Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti ile darbeci General Halife Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Kaynak: AA