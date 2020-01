Google ve Apple, The New York Times gazetesinin geçen 22 Aralık’ta yayımladığı ve ToTok’un bir Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) “casusluk uygulaması” olduğu yönündeki iddiasından sonra uygulamayı sanal marketlerinde (App Store ve Google Play) satıştan kaldırmıştı. Ancak Google, 4 Ocak’tan sonra uygulamayı yeniden erişime açtı.

Dear ToTok Community,



The wait is over. We are happy to inform you #ToTok is now available for download on the Google Play Store. Thank you for your patience. Let's connect!https://t.co/lPV0DFk0dI



Your ToTok Team pic.twitter.com/aYFL5iiLIH