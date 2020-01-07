Google ve Apple, The New York Times gazetesinin geçen 22 Aralık’ta yayımladığı ve ToTok’un bir Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) “casusluk uygulaması” olduğu yönündeki iddiasından sonra uygulamayı sanal marketlerinde (App Store ve Google Play) satıştan kaldırmıştı. Ancak Google, 4 Ocak’tan sonra uygulamayı yeniden erişime açtı.

Dear ToTok Community,



The wait is over. We are happy to inform you #ToTok is now available for download on the Google Play Store. Thank you for your patience. Let's connect!https://t.co/lPV0DFk0dI



Your ToTok Team pic.twitter.com/aYFL5iiLIH — ToTok (@ToTokMessenger) January 4, 2020

İlk olarak 2019’un ağustos ayında kullanıma sunulan ve ücretsiz indirilebilen ToTok, kullanıcılara sesli ve görüntülü arama, hem yazılı hem de görüntülü mesaj iletme imkanı sunuyor. Ancak New York Times’ın iddiasına göre, bu uygulamayı indiren kullanıcıların telefonlarındaki veri ve resimler kopyalanıp BAE’nin istihbarat servislerine sunuluyor.

Milyonlarca kişi tarafından indirilen ToTok uygulaması, BAE’de yaygın kullanılıyor. Zira Facetime, Whatsapp ve Skype gibi sesli arama imkanı sunan diğer uygulamaların kullanımı bu ülkede yasak.

BAE’de yaşayan yaklaşık 9,4 milyonluk nüfus, büyük oranda yurt dışından çalışmaya gelen yabancılardan oluşuyor ve bu nüfus, memleketlerindeki yakınlarıyla iletişim ihtiyacını karşılamak için uygulamayı kullanıyor.

BAE iddiaları reddetmişti

New York Times’a göre, uygulamayı geliştiren şirket Breej Holding, aslında Amerikan Federal Polis Teşkilatı (FBI) tarafından soruşturulan, Abu Dabi merkezli, siber zeka şirketi DarkMatter’ın paravan şirketi.

New York Times’e konuşan ve FBI’in soruşturmasına yakın kaynaklar, Amerikan Teşkilatının DarkMatter’da çalışan bazı Amerikan vatandaşlarıyla ilgili soruşturma yürüttüğünü ifade etmişti. Daha önce Amerikan Milli Güvenlik Ajansında (NSA) çalışan bu kişilerin, siber suçları işlemiş olabileceğinden şüphe ediliyor.

Google ve Apple, uygulamayı sanal marketlerinden çektikten sonra BAE, ToTok’un casusluk amaçlı kullanıldığı yönündeki iddiaları reddetmişti.

"Herhangi bir devletle bağlantılı değiliz"

Uygulamanın kurucularından Giacomo Ziani, ToTok’a yasak getirilmesinden sonra de sosyal medya sitesi Twitter’da bir video paylaşarak, Google ve Apple’a uygulamanın yeniden satışa çıkarılması için çağrıda bulunmuştu.

Ziani, ToTok’un “ne BAE ne ABD ne de Çin gibi herhangi bir devletle bağlantılı olduğunu” iddia etmişti.

Ancak uzmanlar uygulamayla ilgili şüphelerin devam ettiğini söylüyor. 3 Ocak’ta Associated Press haber ajansına (AP) konuşan ve ToTok’la ilgili araştırma yapan Kaliforniya Üniversitesi Bilgisayar Bilimi Araştırmacısı Bill Marczak, “(Kullanıcılar) Uygulamayı kullanmakla, hayatını (BAE’nin) Milli İstihbarat(ın)’a ve BAE hükümetine açmış oluyor” ifadesini kullanmıştı.

BAE’nin diğer casusluk faaliyetlerini de araştıran Marczak, “Bu durumda, insanların telefonlarını hack’lemek yerine onların uygulamayı indirmesini sağlıyorsunuz” demişti.

AP’ye konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen bir ABD’li diplomat ise, Amerikan büyükelçisi ve konsolosluk çalışanlarından ToTok uygulamasını telefonlarından silmelerini istendiğini söylemişti.

Kaynak: New York Times, AP