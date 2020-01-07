Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış törenine katılmak üzere yarın İstanbul’a çalışma ziyaretinde bulunacağı belirtildi.

Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceği vurgulanan açıklamada, "Görüşmelerde Rus-Türk iş birliğinin daha da geliştirilmesi, Suriye ve Libya’daki durum dahil uluslararası güncel sorunların müzakere edilmesi planlanıyor" sözlerine yer verildi.

Kaynak: AA