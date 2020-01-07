Rusya'nın doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya iletecek TürkAkım doğal gaz boru hattı yarın İstanbul'da düzenlenecek törenle açılacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış törenine katılmak üzere Türkiye'ye geldi.

Bu vesileyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuk devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor. Söz konusu görüşmelerde, öncelikle ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek.

İkili ilişkilerin yanı sıra, Suriye ve Libya başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da planlanıyor.

Kaynak: TRT Haber