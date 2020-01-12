MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Milletvekilleri ve İl Başkanları Ortak Toplantısı"nın kapanışında konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Maksat, Türk milletini bağımsızlığından koparmaktır"

Gönül coğrafyalarımız yanarken, dirlik ve düzenimizi korumak eşyanın tabiatına aykırıdır. Eğer engel olunmazsa, durdurulmazsa komşu coğrafyalardaki çözülmenin ve çürümenin dayanacağı son sınır Türkiye'dir.

Çevreden merkeze ulaşmak hedefiyle on yıllardır ağlarını ören, taşlarını döşeyen emperyalist husumet ve velayetin asıl hedefinde Türkiye ve büyük Türk milleti vardır. Maksat, Türk milletini bağımsızlığından koparmak, yurdundan, yuvasından sürüp çıkarmaktır.

İran’ın, Suriye’nin, Irak’ın, Libya’nın siyasi ve toprak bütünlüğüne sahip çıkmak, saygı duymak, destek vermek, Türk dış politikasının ana stratejisi olmalıdır.

"Türkiye'nin almış olduğu pozisyon çok dengelidir"

Trump’ın barış içinde yaşamaya hazırız vurgusu, İran yönetiminin temkinli açıklamaları krizi yönetilebilir seviyede tutmuştur. ABD İran arasındaki itiş kakış dengelenmiş ve denetim altına alınmıştır. Pek çok senaryo konuşulmuş akılları bulandırmışladır. Türkiye’nin bu suikast karşısında almış olduğu pozisyon hiç kuşku yok ki çok dengelidir.

Süleymani madem suçluydu bir suçlunun nasıl yargılanacağı temel hukuk bilgisine sahip herkesin bildiği bir husustur. Ölmesi gerek demek eşkıyalıktır, barbarlığın ta kendisidir.

"Suçlu arıyorsa Pensilvanya'ya baksın"

Trump suçlu arıyorsa Pensilvanya'ya baksın. 251 vatandaşımızın şehadetinden sorumlu caninin korunması hangi değere sığar? FETÖ'cülük suç, örgüt elebaşı Gülen suçlu değilse, bu durumda suç ve suçlunun tanımı nasıl yapılacaktır?

"Türkiye'nin egemenlik haklarına sahip çıkması malum çevreleri ürkütmüştür"

Türkiye’nin olmadığı bir Ortadoğu veya Akdeniz tablosunda kuşun kurdun hayat hakkı olmayacaktır. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki egemenlik haklarına sahip çıkması muhasip çevreleri ürkütmüştür.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de egemenlik haklarına sahip çıkması malum çevreleri ürkütmüştür. Libya'da darbeci Hafter lehine faaliyet gösterdiği anlaşılan Riyad yönetiminin bir adım gerisinde hangi küresel destekçilerin bulunduğu malumdur.

Libya tepkisi

Ne işimiz var Suriye'de, ne arıyoruz Libya'da diyenler, görevli ve taşeron değillerse kesinlikle tarih ve coğrafya cahilleridir.

"Kahraman Türk evladının neler yapacağını takip etsinler"

DEAŞ liderini öldürenler PKK/YPG'nin ileri gelenlerini de öldürsünler ya da çekilip kahraman Türk evladının neler yapacağını takip etsinler.

"Türk milleti bekasını tehdit eden hiçbir eyleme göz yummayacaktır"

Emperyalizmin komplolarını etkisizleştirmek, provokasyonlarla tetiklenen büyük ve yıkıcı bir savaşa engel olmak her ülkenin ortak görevidir. Aksi halde bölgesel ve küresel hercümercin içinde herkes bedel ödeyecektir.

Türk milleti emperyalizme direnecek, bekasını tehdit eden hiçbir eylem ve teşebbüse göz yummayacaktır.

Kaynak: TRT Haber/AA