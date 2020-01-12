AK Parti Kocaeli Gençlik Kollarınca, "2023 Genç, 2023 AK Genç" üye katılım programı düzenlendi.

Binali Yıldırım, program sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.

"2023 genç üye 2023 yılının müjdecisidir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin AK Partiye üye olmasının önemine dikkat çekti.

"Tabi 2023 üye rakamı çok çok anlamlı bir rakam. Dolayısıyla şu anda 2023 genç üyenin bugün katılmış olması, özellikle 2023 yılının da bir yerde müjdecisi durumunda."

Konuşması sık sık gençlerin tezahüratları ile kesildi.

"Türkiye şu anda ciddi bir sıçrama noktasındadır"

Gençlere birlik ve beraberliğin önemini vurgulayan Erdoğan şunları söyledi:

"Bizi bölmek, parçalamak gayreti içerisinde olanlara sizlerin şu anda içinde bulunduğunuz birliğiniz, beraberliğiniz en güzel cevaptır. Onlara hiç cevap vermeye bile gerek yok. Biz yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Bakınız şu anda gerek terörle mücadelede hem içeride hem dışarıda gerekse dış politikada Türkiye son asrın en büyük hamlelerini yapıyor ve bu hamleleri yaparken gerek Batı'sı gerek dışımızdaki dünya aslında ciddi manada Türkiye'yi kıskanıyor. Ekonomide hamdolsun Türkiye şu anda ciddi bir sıçrama noktasındadır. Faiz tek haneliye iniyor. Enflasyon tek haneliye iniyor. 2020 yılı bunların müjdesini alacağımız yıl olacak. Bunlardan hiç endişeniz olmasın."

"Otomobilimizle dünyada farklı bir yere yerleşeceğiz"

Kısa süre önce Kocaeli'de yerli ve milli Türkiye'nin otomobilinin tanıtımını yaptıklarını anımsatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu otomobilimizle inşallah dünyada farklı bir yere yerleşeceğiz. Bu adımları atarken, bakın artık silahlı insansız hava araçlarını üreten bir Türkiye var. Göreve geldiğimizde yüzde 20 olan yerli ve milli savunma sanayi ürünlerimiz şu anda yüzde 70'e ulaşmıştır. Bu Türkiye'nin yakaladığı en yüksek seviyedir. O bakımdan dayanışmanız çok büyük önem arz ediyor. İnanıyorum ki bu çerçeve içerisinde sizlerin de aldığı bu istikametle biz istikamet üzere yolumuza devam edeceğiz. Ama 2023'ler yetmez ve bu rakamları daha da arttıracağız ve gençlerimizi inşallah AK Parti çatısı altında toplamaya devam edeceğiz."

Kaynak: TRT Haber, AA