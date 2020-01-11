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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü11 Ocak 2020 Cumartesi 18:56 - Son Güncelleme 11 Ocak 2020 Cumartesi 18:59
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O’Brien ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Suriye ve Libya’daki güvenlik durumu hakkında görüş alışverişinde bulunuldu ve ateşkes sağlanması durumunda Türkiye’nin girişimlerine destek verilmesinin önemi vurgulandı.
Görüşmede ayrıca, Irak ve İran’da meydana gelen gelişmeler ele alınmış, ülkemizin itidal çağrısı yinelenmiş ve gerilimin azaltılması ile ilgili çaba sarf edilmesi konusunda mutabık kılındı.
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