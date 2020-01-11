Görüşmede Suriye ve Libya’daki güvenlik durumu hakkında görüş alışverişinde bulunuldu ve ateşkes sağlanması durumunda Türkiye’nin girişimlerine destek verilmesinin önemi vurgulandı.

Görüşmede ayrıca, Irak ve İran’da meydana gelen gelişmeler ele alınmış, ülkemizin itidal çağrısı yinelenmiş ve gerilimin azaltılması ile ilgili çaba sarf edilmesi konusunda mutabık kılındı.

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