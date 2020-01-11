Umman Sultanı Kabus bin Said, 79 yaşında hayatını kaybetti. Sultan Kabus'un vefatının ardından Umman Sultanlığı Milli Güvenlik Konseyi ve Sultan ailesi boş kalan makama kimin geleceğini belirlemek için bir araya geldi. Sultan Kabus'un tahta geçmesi için önerdiği ismin yer aldığı zarfı açtı.

Zarfta ülkenin başına Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said'in geçmesinin vasiyet edildiğinin öğrenilmesi üzerine sultan ailesi Heysem bin Tarık'ı Umman Sultanı olarak atadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Umman halkına başsağlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden Umman Sultanı Kabus bin Said için Arapça Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Umman’ın refah ve kalkınması yönündeki çabalarının yanı sıra bölgemiz siyaseti açısından da oldukça önemli bir isim olan Umman Sultanı Kabus bin Said el Said'e Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Erdoğan, Umman halkına başsağlığı dileklerini de iletti.

Kaynak: AA