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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel'i kabul etti11 Ocak 2020 Cumartesi 15:21 - Son Güncelleme 11 Ocak 2020 Cumartesi 17:18
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel’i kabul etti.
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğleden sonra Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Dolmabahçe Ofisi'ne geçti.
Burada Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabul etti.
Basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 2 saat sürdü.
Michel'in ziyareti AB'nin yeni yönetimi tarafından Türkiye'ye en üst düzeyde gerçekleştirilen ilk ziyaret olma niteliğini taşıyor.
Kaynak: TRT Haber