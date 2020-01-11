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Bakan Çavuşoğlu, Kanadalı mevkidaşı Champagne ile görüştü11 Ocak 2020 Cumartesi 00:09 - Son Güncelleme 11 Ocak 2020 Cumartesi 00:16
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne'a İran'da düşen uçakta hayatını kaybeden Kanada vatandaşları için başsağlığı diledi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanadalı mevkidaşı Champagne ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakan Çavuşoğlu, görüşmede Champagne'e, İran’da düşen Ukrayna uçağındaki Kanada vatandaşları için taziyelerini iletti.
İran'ın başkenti Tahran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağında bulunan 63'ü Kanada vatandaşı olmak üzere 176 kişi hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Kanada iran düşen uçak uçak kazası champagne