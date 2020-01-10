Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisinde, hava/kara saldırılarının durdurulması, can kayıpları ile yeni göç akımlarının önlenmesi ve hayatın yeniden normale döndürülmesine katkı sağlamak amacıyla ateşkes uygulanması kararlaştırıldı.

Rusya Federasyonu ile sağlanan mutabakat çerçevesinde; İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisinde 12 Ocak 2020 saat 00:01’den itibaren ateşkes uygulaması başlatılacaktır.https://t.co/YNGXpo3SKN — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 10 Ocak 2020

Bu kapsamda, Türkiye ve Rusya Federasyonu, bölgede 12 Ocak 2020 saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanması konusunda mutabık kaldı.

Kaynak: AA