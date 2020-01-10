MSB: İdlib'de ateşkes 12 Ocak'ta başlayacak10 Ocak 2020 Cuma 18:10 - Son Güncelleme 10 Ocak 2020 Cuma 18:30
Milli Savunma Bakanlığı, Rusya ile sağlanan mutabakat çerçevesinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisinde 12 Ocak 2020 saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulaması başlatılacağını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisinde, hava/kara saldırılarının durdurulması, can kayıpları ile yeni göç akımlarının önlenmesi ve hayatın yeniden normale döndürülmesine katkı sağlamak amacıyla ateşkes uygulanması kararlaştırıldı.
Rusya Federasyonu ile sağlanan mutabakat çerçevesinde; İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisinde 12 Ocak 2020 saat 00:01’den itibaren ateşkes uygulaması başlatılacaktır.https://t.co/YNGXpo3SKN— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 10 Ocak 2020
Bu kapsamda, Türkiye ve Rusya Federasyonu, bölgede 12 Ocak 2020 saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanması konusunda mutabık kaldı.
Kaynak: AA